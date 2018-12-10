Илья Кутепов: С введением VAR у судьи будет возможность вынести справедливый вердикт - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    перерыв
    Эвертон
    Уотфорд
    1
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    перерыв
    Атлетик Б
    Жирона
    0
    0
    • Футбол10 декабря 2018 23:40Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Илья Кутепов: С введением VAR у судьи будет возможность вынести справедливый вердикт

    Ранее отечественные клубы поддержали идею введения системы со следующего сезона.

    Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к введению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в рамках РПЛ.

    «С введением VAR в спорных моментах, которые возникают, у судьи будет возможность вынести справедливый вердикт. Поэтому я только «за», – сказал Кутепов в эфире программы «После футбола».

    Напомним, VAR будет использована в девяти матчах нынешнего сезона: в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк спартак#кутепов илья
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта