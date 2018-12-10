Илья Кутепов: С введением VAR у судьи будет возможность вынести справедливый вердикт

Футбол 10 декабря 2018 23:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее отечественные клубы поддержали идею введения системы со следующего сезона.

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к введению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в рамках РПЛ.

«С введением VAR в спорных моментах, которые возникают, у судьи будет возможность вынести справедливый вердикт. Поэтому я только «за», – сказал Кутепов в эфире программы «После футбола».

Напомним, VAR будет использована в девяти матчах нынешнего сезона: в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.