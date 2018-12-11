«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Футбол 11 декабря 2018 00:31 Источник: ФК «Барселона» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Барселона» выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с «Жироной» в США.

"Мы по-прежнему хотим сыграть в Майами, но пока не будет достигнуто соглашение между всеми заинтересованными сторонами, осуществить это невозможно", – говорится в заявлении каталонского клуба.

Напомним, ранее руководство испанской примеры одобрило проведение матча в США, но эту идею не поддержали в ФИФА, УЕФА, профсоюз футболистов, а также Федерация футбола Испании.