«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 00:31Источник: ФК «Барселона»Автор: Гичунцев Артур

    «Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

    Об этом сообщает клубная пресс-служба.

    «Барселона» выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с «Жироной» в США.

    "Мы по-прежнему хотим сыграть в Майами, но пока не будет достигнуто соглашение между всеми заинтересованными сторонами, осуществить это невозможно", – говорится в заявлении каталонского клуба.

    Напомним, ранее руководство испанской примеры одобрило проведение матча в США, но эту идею не поддержали в ФИФА, УЕФА, профсоюз футболистов, а также Федерация футбола Испании.

    #испанская примера#фк барселона#фк жирона
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