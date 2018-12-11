Рашид Рахимов: Чтобы добиваться успехов, «Ахмату» нужен стабильный уровень - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 01:01Источник: ФК «Ахмат»Автор: Гичунцев Артур

    Рашид Рахимов: Чтобы добиваться успехов, «Ахмату» нужен стабильный уровень

    На данный момент команда занимает 8-е место в таблице РПЛ, набрав после 17-ти туров 23 очка.

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался об игре грозненского клуба в текущем сезоне.

    "Когда возглавил команду, сказал тренерскому штабу, что если мы наберем до перерыва 21 очко, это будет неплохо. Нам не нравилось многое, то что происходило внутри команды, как играла команда.

    Сегодня, анализируя все прошедшие матчи, мы приходим к выводу, что определенный шаг в плане организации игры у нас уже есть. Но удовлетворения нет, потому что мы хотим большего. Нужно стремиться к большему через тяжелую работу и борьбу.

    Ребята все прекрасно понимают, видят, что многие моменты им удаются. Но я, как тренер, пока не вижу стабильности. Стабильность – это признак класса команды. Самоотдача и желание у нас есть, вижу, что они не будут отбывать номер, и что готовы биться за каждый мяч. Но чтобы добиваться еще больших успехов нужен стабильный уровень", – сказал специалист, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

    #Футбол-Россия#фк ахмат#рахимов рашид
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