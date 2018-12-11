Игорь Шалимов: У Карреры не было хорошего контакта с россиянами в "Спартаке"

Футбол 11 декабря 2018 06:48 Источник: Телеканал «Россия 24» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов прокомментировал отставку Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака» в конце октября.

«Не знаю, что происходило внутри «Спартака». Нужно иметь хороший контакт с россиянами, но у Карреры этого не было. Это ненормальная ситуация, потому что здесь речь не шла о футболе. Я не видел, что Глушаков был плох. В последних трех матчах чемпионата, в которых он участвовал, «Спартак» одержал три победы. Постоянные скандалы напрягают руководство.

Я думаю, что решение об увольнении Карреры было принято на эмоциях. «Спартак» прилично стартовал с Кононовым с точки зрения результата, но не игры, потому что времени прошло мало», - рассказал Шалимов в эфире программы «Футбол России».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 матчей.