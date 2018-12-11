Владислав Игнатьев: «Локомотив» оставит все силы на поле в матче с «Шальке»

Футбол 11 декабря 2018 07:13 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке».

«Нас ждет последний матч в году, и мы оставим на поле все силы, чтобы добиться нужного результата. Наш первый очный матч показал, что ни в чем не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть. Понимаем, что в выездной игре будет тяжелее, но нам необходим положительный результат. Не будем оглядываться на ход параллельного матча в Стамбуле, надо сконцентрироваться только на своей игре», - цитируют Игнатьева «Известия».

Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 декабря, в 20:55 мск. Железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в случае победы над «Шальке» и поражении «Галатасарая» в параллельном матче, «Локомотив» может рассчитывать на Лигу Европы.