Мацей Рыбус: «Локомотив» очень хочет попасть в Лигу Европы

Футбол 11 декабря 2018 07:35 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке».

«Знаем, что «Шальке» в прошедшие выходные проиграли в дерби (дортмундской «Боруссии» - 1:2). Наверняка, они выйдут на игру с нами с целью реабилитироваться за домашнее поражение от «Боруссии». Но и мы будем настроены запредельно. Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками. Понимаем, что будет сложно, но мы на это способны», - цитируют Рыбуса «Известия».

Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 декабря, в Германии. Начало встречи в 20:55 мск.