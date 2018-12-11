Мацей Рыбус: «Локомотив» очень хочет попасть в Лигу Европы - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 07:35Источник: «Известия»Автор: Сметанникова Дарья

    Мацей Рыбус: «Локомотив» очень хочет попасть в Лигу Европы

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке».

    «Знаем, что «Шальке» в прошедшие выходные проиграли в дерби (дортмундской «Боруссии» - 1:2). Наверняка, они выйдут на игру с нами с целью реабилитироваться за домашнее поражение от «Боруссии». Но и мы будем настроены запредельно. Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками. Понимаем, что будет сложно, но мы на это способны», - цитируют Рыбуса «Известия».

    Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 декабря, в Германии. Начало встречи в 20:55 мск.

    #рыбус мацей#фк локомотив#фк шальке#лига чемпионов#лига европы#Футбол-Россия
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