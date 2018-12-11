Хеведес – на тренировке в Гельзенкирхене: Чувствую себя как дома (фото) - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 08:06Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Хеведес – на тренировке в Гельзенкирхене: Чувствую себя как дома (фото)

    «Локомотив» провел тренировку в преддверии заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке».

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес, ранее выступавший за «Шальке» с 2007 по 2018 год, рассказал об атмосфере на тренировке в Гельзенкирхене.

    «Чувствую себя как дома», - написал Хеведес в твиттере.

    Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 декабря, в 20:55 мск. Железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в случае победы над «Шальке» и поражении «Галатасарая» в параллельном матче, «Локомотив» может рассчитывать на Лигу Европы.

    #хеведес бенедикт#фк локомотив#фк шальке#лига чемпионов#Футбол-Россия
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