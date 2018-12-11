Хеведес – на тренировке в Гельзенкирхене: Чувствую себя как дома (фото)

Футбол 11 декабря 2018 08:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Локомотив» провел тренировку в преддверии заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке».

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес, ранее выступавший за «Шальке» с 2007 по 2018 год, рассказал об атмосфере на тренировке в Гельзенкирхене.

«Чувствую себя как дома», - написал Хеведес в твиттере.

Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 декабря, в 20:55 мск. Железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в случае победы над «Шальке» и поражении «Галатасарая» в параллельном матче, «Локомотив» может рассчитывать на Лигу Европы.