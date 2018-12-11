«Зенит» отправится на матч со «Славией» без Дзюбы - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 08:25Источник: BobsoccerАвтор: Сметанникова Дарья

    «Зенит» отправится на матч со «Славией» без Дзюбы

    Завтра утром «Зенит» вылетает в Прагу на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

    По информации Bobsoccer, на матч со «Славией» не полетит нападающий Артем Дзюба, который имеет повреждение.

    В Прагу также не полетят Евгений Чернов и Юрий Жирков, которые не заявлены на Лигу Европы.

    Отмечается, что место в воротах может занять Михаил Кержаков, так как в последних матчах неуверенно себя чувствует Андрей Лунев. Также под вопросом участие в игре Александра Ерохина.

    Матч «Славия» - «Зенита» состоится 13 декабря в 23:00 мск.

    #фк зенит#дзюба артем#фк славия прага#лига европы#Футбол-Россия
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