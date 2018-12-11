«Зенит» отправится на матч со «Славией» без Дзюбы

Завтра утром «Зенит» вылетает в Прагу на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
По информации Bobsoccer, на матч со «Славией» не полетит нападающий Артем Дзюба, который имеет повреждение.
В Прагу также не полетят Евгений Чернов и Юрий Жирков, которые не заявлены на Лигу Европы.
Отмечается, что место в воротах может занять Михаил Кержаков, так как в последних матчах неуверенно себя чувствует Андрей Лунев. Также под вопросом участие в игре Александра Ерохина.
Матч «Славия» - «Зенита» состоится 13 декабря в 23:00 мск.