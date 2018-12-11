Марио Фернандес: ЦСКА придется собраться и провести свой лучший матч против «Реала» - Советский спорт
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Футбол11 декабря 2018 08:49Источник: BobsoccerАвтор: Сметанникова Дарья

Марио Фернандес: ЦСКА придется собраться и провести свой лучший матч против «Реала»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Прекрасно понимали, что и первый матч будет крайне непростым, а сейчас нам вообще предстоит играть у них дома. Мне кажется, «Реал» – сильнейшая команда всей Лиги чемпионов, ведь не случайно они трижды кряду становились победителями этого турнира.

Команда очень сильная, мощная во всех аспектах. Нам придется собраться и провести свой лучший матч, продемонстрировать сильную игру. Нужно очень хорошо обороняться, а когда нам представится шанс поразить ворота, необходимо им воспользоваться.

Это команда такого уровня, что у нас нет права на ошибку, соперник накажет нас при первой возможности. Поэтому надо постараться провести совершенный матч, чтобы не допустить ошибок и реализовать свои шансы», - приводит слова Фернандеса Bobsoccer.

Матч «Реал» - ЦСКА состоится 12 декабря в 20:55 мск в Мадриде.

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