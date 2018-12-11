Кевин Кураньи: За все время ни разу не видел Кокорина агрессивным - Советский спорт
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Футбол11 декабря 2018 09:27Источник: Телеканал «360°»Автор: Сметанникова Дарья

Кевин Кураньи: За все время ни разу не видел Кокорина агрессивным

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал ситуацию с бывшим одноклубником Александром Кокориным, который находится в СИЗО по обвинению в побоях и хулиганстве.

«Не хочу много говорить на эту тему, она для меня слишком болезненна, ведь мы с Сашей очень много общались, когда выступали за «Динамо». Скажу лишь, что за все время ни разу не видел Кокорина агрессивным, только веселым», - цитирует Кураньи сайт телеканала 360.

На данный момент Кураньи завершил карьеру и работает агентом.

«Мне эта деятельность очень нравится — постоянно рядом с футбольным полем, смотрю много матчей, общаюсь с интересными людьми. Сейчас помогаю примерно десяти футболистам. В основном это молодые таланты, игроки юношеских сборных Германии. Я проделал большой путь в футболе, понимаю, как можно добиваться успеха, а как — загубить карьеру. Стараюсь делиться этими знаниями со своими подопечными и с большой радостью отмечаю их прогресс на футбольном поле.

Пока наш приоритет — бундеслига. Но я недавно посмотрел матч юношеских составов «Локомотива» с «Шальке» и отметил для себя, что в московской команде есть несколько ребят с шикарными способностями. Было бы интересно поработать и на российском направлении, хотя для этого, конечно, нужен будет партнер в вашей стране. Знакомых в Москве у меня много, так что проблем возникнуть не должно», - отметил немец.

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