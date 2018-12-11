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Футбол11 декабря 2018 09:57Источник: «Известия»Автор: Сметанникова Дарья

Гилерме удивлен, что Глушакова называют предателем

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал ситуацию вокруг капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

«Удивлен. Когда Денис играл в «Локомотиве», я знал его как порядочного человека. Но никто не знает, что ждет нас в будущем. Сложно об этом говорить. Я надеюсь, что он справится.

Он был заговорщиком? Не знаю. Я не уверен, что один игрок может уволить тренера, но тяжело говорить, потому что это совсем другая команда. Я не знаю, что там происходит внутри»», - приводит слова Гилерме «Известия».

После конфликта с главным тренером Массимо Каррерой, Глушаков был отправлен в дубль. Спустя некоторое время «Спартак» отправил итальянского тренера в отставку. С тех пор Глушакова считают предателем и человеком, настроившим команду против специалиста.

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