СМИ: «Манчестер Юнайтед» не будет продавать Погба в январе

Футбол 11 декабря 2018 10:14 Источник: ESPN Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба останется в клубе как минимум до окончания сезона.

По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» не намерен продавать французского хавбека в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес «Ювентуса».

О трансфере Погба заговорили после того, как главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью оставил футболиста на скамейке запасных в матче с «Фулхэмом» (4:1).

Контракт 25-летнего Погба с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.