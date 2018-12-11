Эден Азар: Я всегда любил «Реал», еще до прихода Зидана - Советский спорт
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Футбол11 декабря 2018 10:24Источник: RMC SportАвтор: Сметанникова Дарья

Эден Азар: Я всегда любил «Реал», еще до прихода Зидана

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что ему всегда нравился мадридский «Реал», в котором он может оказаться следующим летом.

«Пока не думал о своем будущем. Сарри думает о футболе, также, как и я, так что посмотрим. Моя семья в Лондоне. Я приму решение, но не хочу в будущем о чем-то сожалеть.

Я всегда любил «Реал», еще до прихода Зидана. Посмотрим, что произойдет. Этот сезон я доиграю в «Челси». Мой контракт действует еще год, а после уже посмотрим», - приводит слова Азара RMC Sport.

Ранее сообщалось, что "Челси" хочет выручить с продажи Азара 170 миллионов евро. "Реал", в свою очередь, готов включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который выступает за "синих" на правах аренды.

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