Источник: «Ростов» вернет из аренды Трошечкина

Футбол 11 декабря 2018 10:39 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

22-летний полузащитник Александр Трошечкин провел первую половину текущего сезона в курском «Авангарде».

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, «Ростов» вернет Трошечкина из аренды.

«Игрок произвел впечатление на Валерия Карпина еще на летних сборах, которые он провел с «Ростовом». Однако в итоге тогда было принято решение отдать футболиста в аренду для получения игровой практики. Но в договоре был пункт о возможности возвращения Трошечкина в «Ростов» во время зимней паузы. И сейчас ростовский клуб, убедившись в необходимости игрока, воспользовался этой опцией», - сообщил источник.

В текущем сезоне Трошечкин провел 14 матчей в ФНЛ в составе «Авангарда», в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.