Жан-Мишель Олас: «Ливерпуль» передумал покупать Фекира - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 декабря 2018 10:58Источник: Goal.comАвтор: Липкин Антон

Жан-Мишель Олас: «Ливерпуль» передумал покупать Фекира

Президент «Лиона» рассказал о сорвавшемся переходе француза.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас высказался о возможных причинах срыва перехода полузащитника Набиля Фекира в «Ливерпуль».

«В последний момент три стороны не договорились, – приводит Goal.com слова Оласа. – И дело не только в «Ливерпуле» и «Лионе», договоренность между клубами уже была.

Передумал «Ливерпуль». Ситуация поджимала, так как Набилю нужно было отправляться на чемпионат мира, так что мы решили завершить переговоры. Набиля все устроило.

Медицинские показатели? Это был один из аргументов, который использовала сторона «Ливерпуля». Но лично я считаю, что настоящая причина была не в этом».

Напомним, 25-летний Фекир мог перейти в «Ливерпуль» в мае этого года. Его действующий контракт с «Лионом» рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне Фекир забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 14 матчах лиги 1 и Лиги чемпионов.

#лига 1#фк лион#апл#фк ливерпуль#олас жан-мишель#фекир набиль#Возможные трансферы#чм-2018
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта