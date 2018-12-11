Жан-Мишель Олас: «Ливерпуль» передумал покупать Фекира

Футбол 11 декабря 2018 10:58 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

Президент «Лиона» рассказал о сорвавшемся переходе француза.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас высказался о возможных причинах срыва перехода полузащитника Набиля Фекира в «Ливерпуль».

«В последний момент три стороны не договорились, – приводит Goal.com слова Оласа. – И дело не только в «Ливерпуле» и «Лионе», договоренность между клубами уже была.

Передумал «Ливерпуль». Ситуация поджимала, так как Набилю нужно было отправляться на чемпионат мира, так что мы решили завершить переговоры. Набиля все устроило.

Медицинские показатели? Это был один из аргументов, который использовала сторона «Ливерпуля». Но лично я считаю, что настоящая причина была не в этом».

Напомним, 25-летний Фекир мог перейти в «Ливерпуль» в мае этого года. Его действующий контракт с «Лионом» рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне Фекир забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 14 матчах лиги 1 и Лиги чемпионов.