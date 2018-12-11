Юрий Газинский: Могу только поддержать Кокорина и Мамаева. Что получилось, то получилось

Футбол 11 декабря 2018 11:16 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые арестованы до 8 февраля за побои и хулиганство.

«В клубе уже эту тему не обсуждают. Понятно, что с ребятами на эту тему разговариваем. Как ни крути, пять лет мы с Пашей знакомы, играем в одной команде.

Как футболиста его представлять не надо. Что касается человеческих отношений, у меня никогда не было с ним проблем. Всегда были теплые отношения.

Наверное, если я скажу, что я с ними согласен, это будет неправда. Глупо это отрицать.

Хочется, чтобы все сложилось положительно для ребят, хочет их поддержать. В любом случае мы все люди, все можем допускать ошибки. Что получилось, то получилось. Ничего уже не вернуть.

Я могу только поддержать, чтобы вся ситуация решилась в их пользу, – сказал Газинский в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, 11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.