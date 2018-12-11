Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Футбол 11 декабря 2018 11:25 Источник: AFP Автор: Сметанникова Дарья

Капитан «Фиорентины» Давиде Астори был найден мертвым 4 марта 2018 года перед матчем чемпионата Италии с «Удинезе».

В расследовании смерти Астори найдены новые подробности. Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве футболиста.

Несмотря на проблемы с сердцем у Астори, врачи дали справку о том, что он здоров. Сначала предполагалось, что итальянец умер от брадиаритмии, но точные причины до сих пор неизвестны.

В 2016 и 2017 году Астори проходил обследование у врачей. Электрокардиограмма дважды показала аномалии.