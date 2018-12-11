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Футбол11 декабря 2018 11:25Источник: AFPАвтор: Сметанникова Дарья

Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Капитан «Фиорентины» Давиде Астори был найден мертвым 4 марта 2018 года перед матчем чемпионата Италии с «Удинезе».

В расследовании смерти Астори найдены новые подробности. Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве футболиста.

Несмотря на проблемы с сердцем у Астори, врачи дали справку о том, что он здоров. Сначала предполагалось, что итальянец умер от брадиаритмии, но точные причины до сих пор неизвестны.

В 2016 и 2017 году Астори проходил обследование у врачей. Электрокардиограмма дважды показала аномалии.

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