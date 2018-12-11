Открытие стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль

Футбол 11 декабря 2018 11:34 Источник: The Times Автор: Липкин Антон

«Шпоры» не успевают провести тестовые мероприятия.

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» снова откладывается, сообщает The Times.

Ожидалось, что первый матч арена примет 13 января 2019 года, когда в гости к «шпорам» приедет «Манчестер Юнайтед», однако перед этим клубу необходимо получить сертификаты безопасности, с чем могут возникнуть трудности из-за новогодних праздников.

Для сертификации стадиона «Тоттенхэм» запланировал два тестовых мероприятия на 30 декабря и 6 января. Однако в предпоследний день этого года в Лондоне состоится дерби между «Челси» и «Кристал Пэлас», из-за чего полиция не сможет предоставить необходимое количество сотрудников для тестового мероприятия, поэтому оно, скорее всего, будет перенесено.

Таким образом, первым официальным матчем на новом стадионе должна стать игра «Тоттенхэм» – «Ньюкасл», которая состоится 2 февраля.