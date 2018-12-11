Открытие стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль - Советский спорт
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Футбол11 декабря 2018 11:34Источник: The TimesАвтор: Липкин Антон

Открытие стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль

«Шпоры» не успевают провести тестовые мероприятия.

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» снова откладывается, сообщает The Times.

Ожидалось, что первый матч арена примет 13 января 2019 года, когда в гости к «шпорам» приедет «Манчестер Юнайтед», однако перед этим клубу необходимо получить сертификаты безопасности, с чем могут возникнуть трудности из-за новогодних праздников.

Для сертификации стадиона «Тоттенхэм» запланировал два тестовых мероприятия на 30 декабря и 6 января. Однако в предпоследний день этого года в Лондоне состоится дерби между «Челси» и «Кристал Пэлас», из-за чего полиция не сможет предоставить необходимое количество сотрудников для тестового мероприятия, поэтому оно, скорее всего, будет перенесено.

Таким образом, первым официальным матчем на новом стадионе должна стать игра «Тоттенхэм» – «Ньюкасл», которая состоится 2 февраля.

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