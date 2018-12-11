Стали известны соперники молодежной сборной России по группе квалификации Евро-2021

Футбол 11 декабря 2018 11:54 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

Молодежная сборная России по футболу (U-21) узнала соперников по групповому этапу отборочного турнира чемпионата Европы-2021.

По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне соперниками молодежной сборной России стали Сербия, Польша, Болгария, Латвия и Эстония.

Напомним, что на прошлой неделе исполняющим обязанности старшего тренера команды стал Михаил Галактионов.

Групповой раунд квалификации стартует в марте 2019 года и завершится в октябре 2020 года. Напрямую в финальную часть молодежного Евро выйдут победители девяти групп.