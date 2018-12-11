Стали известны соперники молодежной сборной России по группе квалификации Евро-2021 - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 11:54Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

    Стали известны соперники молодежной сборной России по группе квалификации Евро-2021

    Молодежная сборная России по футболу (U-21) узнала соперников по групповому этапу отборочного турнира чемпионата Европы-2021.

    По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне соперниками молодежной сборной России стали Сербия, Польша, Болгария, Латвия и Эстония.

    Напомним, что на прошлой неделе исполняющим обязанности старшего тренера команды стал Михаил Галактионов.

    Групповой раунд квалификации стартует в марте 2019 года и завершится в октябре 2020 года. Напрямую в финальную часть молодежного Евро выйдут победители девяти групп.

    #молодежная сборная россии по футболу#галактионов михаил#Футбол-Россия#уефа
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