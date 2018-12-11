Иньеста посетил базу «Барселоны» (видео)

Футбол 11 декабря 2018 12:06 Источник: ФК «Барселона» Автор: Липкин Антон

Бывший полузащитник каталонцев с лета выступает за «Виссел Кобе».

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста вернулся на базу «Барселоны», сообщает официальный твиттер чемпионов Испании.

Nice to see you again @andresiniesta8 😍! Barcelona will always be your home 🏡 pic.twitter.com/dTnlXUq7xQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2018

34-летний испанец покинул клуб минувшим летом после того, как провел в нем 16 лет. Бывшие партнеры тепло встретили Иньесту и пообщались с ним.

В Японии сезон проходит по системе «весна – осень». В завершившемся чемпионате J1 League «Виссел Кобе» занял десятое место. Иньеста провел за команду 15 матчей, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.

Напомним, «Барселона» готовится к матчу заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который пройдет 11 декабря на «Камп Ноу».