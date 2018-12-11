Иньеста посетил базу «Барселоны» (видео) - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 12:06Источник: ФК «Барселона»Автор: Липкин Антон

    Иньеста посетил базу «Барселоны» (видео)

    Бывший полузащитник каталонцев с лета выступает за «Виссел Кобе».

    Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста вернулся на базу «Барселоны», сообщает официальный твиттер чемпионов Испании.

    34-летний испанец покинул клуб минувшим летом после того, как провел в нем 16 лет. Бывшие партнеры тепло встретили Иньесту и пообщались с ним.

    В Японии сезон проходит по системе «весна – осень». В завершившемся чемпионате J1 League «Виссел Кобе» занял десятое место. Иньеста провел за команду 15 матчей, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.

    Напомним, «Барселона» готовится к матчу заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который пройдет 11 декабря на «Камп Ноу».

    #испанская примера#фк барселона#иньеста андрес#чемпионат японии по футболу#фк виссел кобе
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