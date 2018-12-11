Дмитрий Булыкин: В «Локомотиве» надеются, что Фарфан скажет свое слово в матче с «Шальке» - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 12:14Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Дмитрий Булыкин: В «Локомотиве» надеются, что Фарфан скажет свое слово в матче с «Шальке»

    Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Шальке» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Все в «Локомотиве» надеются, что Джефферсон Фарфан скажет свое слово в матче против бывшего клуба. Не сомневаюсь, что у него будет особенный настрой на игру с «Шальке». Нам же остается верить, что железнодорожники смогут показать хорошую игру и добиться положительного результата.

    Единение должно быть, это важно. Но здесь же речь идет о другом — каждый игрок на поле должен быть злым и стремиться к победе, нужно биться до последней минуты. Это и продемонстрировал «Локомотив», уступавший «Оренбургу» со счетом 0:1. Они не опустили рук, а наоборот прибавили и одержали заслуженную победу. Во время игры нужно быть по спортивному злым, поведение вне поля — совершенно другая история. Очевидно, что Юрий Палыч хотел подстегнуть команду, пытаясь донести до футболистов мысль, которую я озвучил выше», - цитирует Булыкина «Матч ТВ».

    Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 декабря, в 20:55 мск. Железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в случае победы над «Шальке» и поражении «Галатасарая» в параллельном матче, «Локомотив» может рассчитывать на Лигу Европы.

    #булыкин дмитрий#фарфан джефферсон#фк локомотив#фк шальке#лига чемпионов#Футбол-Россия
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