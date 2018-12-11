Луис Адриано: Информация о моем уходе – не больше, чем слухи

Футбол 11 декабря 2018 12:47 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Форвард «Спартака» Луис Адриано опроверг информацию об уходе из московской команды.

«Правда состоит в том, что я являюсь футболистом «Спартака». У меня действующий контракт, поэтому хочу заверить болельщиков, что вся эта информация, которая появляется в Интернете, не более чем слухи. Я продолжу играть за «Спартак», защищая цвета нашего клуба», - сказал бразилец в интервью клубному телевидению.

Ранее сообщалось, что Адриано прилетит в Бразилию после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится 13 декабря. «Интернасьонал» планирует провести с форвардом переговоры на родине.

Адриано является воспитанником «Интернасьонала». В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Спартак» 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.