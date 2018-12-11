Луис Адриано: Информация о моем уходе – не больше, чем слухи - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Юношеская лига УЕФА
    6-й тур
    начало в 14:00
    Галатасарай U19
    Порту U19
    0
    0
    • Футбол11 декабря 2018 12:47Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

    Луис Адриано: Информация о моем уходе – не больше, чем слухи

    Форвард «Спартака» Луис Адриано опроверг информацию об уходе из московской команды.

    «Правда состоит в том, что я являюсь футболистом «Спартака». У меня действующий контракт, поэтому хочу заверить болельщиков, что вся эта информация, которая появляется в Интернете, не более чем слухи. Я продолжу играть за «Спартак», защищая цвета нашего клуба», - сказал бразилец в интервью клубному телевидению.

    Ранее сообщалось, что Адриано прилетит в Бразилию после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится 13 декабря. «Интернасьонал» планирует провести с форвардом переговоры на родине.

    Адриано является воспитанником «Интернасьонала». В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Спартак» 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

    #адриано луис#фк спартак#рпл#Футбол-Россия#фк интернасьонал#Возможные трансферы
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта