Никола Влашич: ЦСКА под силу сделать весенний рывок - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 12:52Источник: BobsoccerАвтор: Сметанникова Дарья

    Никола Влашич: ЦСКА под силу сделать весенний рывок

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат команды в первой части сезона, а также поделился ожиданиями от весеннего отрезка чемпионата.

    «В течение одного матча у нас может быть несколько спадов и подъемов. Мы можем хорошо начать, а потом концовку матча или середину провести из рук вон плохо. Эти взлеты и падения нам, к сожалению, сейчас присущи. Мы понимаем, что это наша проблема. Полагаю, причина в нехватке опыта. Нам нужно стать более сыгранными и понимать, когда необходимо, что называется, «закрыть» игру. Условно говоря, поведя в счете, забить еще и окончательно решить исход матча в свою пользу. Иногда, к сожалению, мы отпускаем соперников и неспособны их полностью сдержать, они в игре «подрастают» и способны сравнять счет, переломить ход игры. Я считаю, что это неопытность, мы будем продолжать работать над этим. Уверен, в весенней части, после работы на сборах, нам удастся эту проблему устранить.

    Очковая разница сейчас сократилась практически до минимума. Все находятся в интервале одной игры. Четыре очка от лидера, три очка от «Краснодара», и у нас с ними впереди очные поединки. То есть буквально выигрываешь одну игру, и уже нивелируется это очковое отставание. Я уверен, что мы очень хорошо проведем предсезонный сбор, хорошо потренируемся, плюс вернутся ребята, которые сейчас травмированы, нам их очень не хватает. И тогда наша команда будет полностью укомплектована. У нас молодые, задорные и в то же время высококачественные футболисты. Уверен, нам под силу будет этот весенний рывок», - приводит слова Влашича Bobsoccer.

    ЦСКА после 17 туров российской премьер-лиги занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    #влашич никола#фк цска#рпл#Футбол-Россия
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