Эрнесто Вальверде: «Барселона» уважает спортивный принцип и будет играть на победу

Футбол 11 декабря 2018 12:59 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

Каталонцы примут «Тоттенхэм» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы ждем непростого матча, потому что соперник очень силен физически и тактически и будет играть за выход в плей-офф, – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА. – Мы будем играть на победу, как это делаем в каждом матче.

Мы уже отобрались в плей-офф, поэтому ситуация повторяет прошлый год. «Спортинг» сохранял шансы на выход из группы, но мы победили. Постараемся выиграть и в этот раз. Мы признаем силу соперника, при этом уважаем спортивный принцип и команды, которые борются друг с другом.

Да, изменения в составе будут, потому что мы уже решили свою задачу, а в субботу нас ждет важный матч».

Напомним, «Барселона» досрочно гарантировала себе первое место в группе B. На второе место претендуют «Тоттенхэм» и «Интер», у которых по семь очков.

Матч «Барселона» – «Тоттенхэм» пройдет 11 декабря на стадионе «Камп Ноу». Начало – 23:00 (мск). В параллельном матче «Интер» примет «ПСВ» на «Сан-Сиро».