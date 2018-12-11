Эрнесто Вальверде: «Барселона» уважает спортивный принцип и будет играть на победу - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 12:59Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Эрнесто Вальверде: «Барселона» уважает спортивный принцип и будет играть на победу

    Каталонцы примут «Тоттенхэм» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы ждем непростого матча, потому что соперник очень силен физически и тактически и будет играть за выход в плей-офф, – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА. – Мы будем играть на победу, как это делаем в каждом матче.

    Мы уже отобрались в плей-офф, поэтому ситуация повторяет прошлый год. «Спортинг» сохранял шансы на выход из группы, но мы победили. Постараемся выиграть и в этот раз. Мы признаем силу соперника, при этом уважаем спортивный принцип и команды, которые борются друг с другом.

    Да, изменения в составе будут, потому что мы уже решили свою задачу, а в субботу нас ждет важный матч».

    Напомним, «Барселона» досрочно гарантировала себе первое место в группе B. На второе место претендуют «Тоттенхэм» и «Интер», у которых по семь очков.

    Матч «Барселона» – «Тоттенхэм» пройдет 11 декабря на стадионе «Камп Ноу». Начало – 23:00 (мск). В параллельном матче «Интер» примет «ПСВ» на «Сан-Сиро».

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