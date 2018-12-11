Сантьяго Солари: «Реал» должен выигрывать даже тот матч, который не меняет расклада в группе

Футбол 11 декабря 2018 13:00 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари дал комментарий в преддверии заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

«Для нас важен каждый трофей, и мы хотим выигрывать во всех турнирах, где играем. Мы не выделяем какие-то чемпионаты. Мы можем претендовать на эти трофеи и хотим доходить до финалов и выигрывать. Мы стараемся отдавать 100% своих сил во всех матчах, но сложно поддерживать один уровень во всех играх. Это большая нагрузка, мало времени на восстановление. Плюс международные матчи сборных. Это все накладывается, но становится вызовом для нас. Мы должны научиться сохранять оптимальную форму.

Мы на первом месте в группе ЛЧ, но нам нужно уважать нашу историю и выигрывать даже тот матч, который не меняет расклада в группе.

Я тренирую «Реал» больше месяца, но итоги надо подводить в конце. Пока мы пишем нашу книгу и ходим достигать высот», - цитирует Солари Sport24.ru.

Матч «Реал» - ЦСКА состоится завтра, 12 декабря, в Мадриде. Начало встречи в 20:55 мск.