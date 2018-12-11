Игорь Акинфеев: Хочу после завершения карьеры передвигаться на своих ногах

Футбол 11 декабря 2018 13:22 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев осенью объявил о завершении карьеры в сборной России.

Голкипер армейцев объяснил свое решение завершить международную карьеру.

«Все на поверхности. Летом очень много ребят покинуло национальную команду. Оказаться пятым кряду человеком, который заявит об этом, было бы неинтересно, неправильно. Имелись в моей голове и какие-то сомнения.

Обследование в Германии поставило точку в данном вопросе, я все для себя решил. Игры, сборы, тренировки в течение 15 лет — на этом надо было поставить маленький крест и больше следить за своим здоровьем.

Выходит, причина не в психологическом давлении? Да. На моем веку было столько нападок и всего остального. Меня они не касаются. Дело только в здоровье. Хочу после завершения карьеры передвигаться на своих ногах», - приводит слова Акинфеева пресс-служба УЕФА.

На счету 32-летнего Акинфеева 112 матчей за сборную России, в которых он пропустил 95 мячей.