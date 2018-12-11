Белорусские спортсмены по игровым видам спорта не будут считаться легионерами в России

Футбол 11 декабря 2018 13:51 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Решение вступит в силу в течение нескольких недель.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что белорусские спортсмены, выступающие в командных видах спорта, не будут считаться легионерами в российских лигах, сообщает ТАСС.

«Было принято решение, что сначала белорусские хоккеисты смогут приравниваться с российскими спортсменами и выступать в российских командах, – сказал Колобков после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. – Принято решение в отношении других спортсменов в других видах спорта – футболе, гандболе, баскетболе и ряде других видов спорта. Буквально в течение нескольких недель это решение вступит в силу».

Министерство спорта РФ уже подготовило предложение о снятии статуса легионера с белорусских спортсменов в российских турнирах по игровым видам спорта.