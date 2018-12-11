Белорусские спортсмены по игровым видам спорта не будут считаться легионерами в России - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 13:51Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Белорусские спортсмены по игровым видам спорта не будут считаться легионерами в России

    Решение вступит в силу в течение нескольких недель.

    Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что белорусские спортсмены, выступающие в командных видах спорта, не будут считаться легионерами в российских лигах, сообщает ТАСС.

    «Было принято решение, что сначала белорусские хоккеисты смогут приравниваться с российскими спортсменами и выступать в российских командах, – сказал Колобков после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. – Принято решение в отношении других спортсменов в других видах спорта – футболе, гандболе, баскетболе и ряде других видов спорта. Буквально в течение нескольких недель это решение вступит в силу».

    Министерство спорта РФ уже подготовило предложение о снятии статуса легионера с белорусских спортсменов в российских турнирах по игровым видам спорта.

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