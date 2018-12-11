Луис Адриано: Было бы здорово поставить позитивную точку в групповом турнире Лиги Европы

Футбол 11 декабря 2018 15:22 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

«Спартак» сыграет в гостях с «Вильярреалом».

Форвард «Спартака» Луис Адриано высказался о заключительном матче команды в этом году – с «Вильярреалом» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Этот матч очень важен для нас, – приводит слова 31-летнего бразильца. – И я буду биться, отдавая всего себя игре, обещаю. Если Господу угодно, буду рад забить и принести команде успех. Надеюсь, мы сможем победить. В чемпионате России мы уже выиграли в последнем матче года. Было бы здорово поставить позитивную точку и в групповом турнире Лиги Европы. Счастливого Рождества и с наступающим Новым годом, красно-белые».

Напомним, матч «Вильярреал» – «Спартак» пройдет 13 декабря на «Эстадио де ла Серамика». Начало – 20:55 (мск). Для выхода в 1/16 финала «Спартаку» необходимо побеждать.