«Динамо» проведет три сбора в Турции - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 15:59Источник: ФК «Динамо» (Москва)Автор: Липкин Антон

    «Динамо» проведет три сбора в Турции

    Команда проведет восемь контрольных матча.

    «Динамо» определилось с графиком подготовки ко второй части сезона, сообщает официальный сайт клуба.

    Основной состав соберется на базе в Новогорске 10 января, а через два дня отправится на первый сбор, который, как и два следующих, пройдет в Турции. Первый этап подготовки продлится до 24 января, на нем запланированы два контрольных матча.

    На втором сборе – с 27 января по 8 февраля – команда сыграет три матча. Также три игры пройдут на заключительном сборе – с 11 по 23 февраля.

    Напомним, после 17 туров «Динамо» набрало 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

    В первом туре после зимнего перерыва «Динамо» сыграет в гостях с «Уфой».

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