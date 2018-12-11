«Динамо» проведет три сбора в Турции

Футбол 11 декабря 2018 15:59 Источник: ФК «Динамо» (Москва) Автор: Липкин Антон

Команда проведет восемь контрольных матча.

«Динамо» определилось с графиком подготовки ко второй части сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Основной состав соберется на базе в Новогорске 10 января, а через два дня отправится на первый сбор, который, как и два следующих, пройдет в Турции. Первый этап подготовки продлится до 24 января, на нем запланированы два контрольных матча.

На втором сборе – с 27 января по 8 февраля – команда сыграет три матча. Также три игры пройдут на заключительном сборе – с 11 по 23 февраля.

Напомним, после 17 туров «Динамо» набрало 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

В первом туре после зимнего перерыва «Динамо» сыграет в гостях с «Уфой».