Полиция проводит проверку Глушакова из-за угрозы убийством

Футбол 11 декабря 2018 16:10

На полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в ближайшее время может быть заведено дело из-за угрозы убийством.

Соответствующее заявление на футболиста подала его жена Дарья, которая находится с ним в бракоразводном процессе.

Сообщается, что Глушаков сказал ей: «Заказать твое убийство куда дешевле, чем платить алименты».

Это фразу Дарья записала на диктофон и отправила в правоохранительные органы, которые в данный момент ведут проверку в отношении Глушакова, сообщает телеграм-канал «Спорт и сплетни».

Напомним, что ранее футболист написал на жену заявление и обвинил ее в мошенничестве. Полузащитник «Спартака» не готов платить алименты своей супруге.