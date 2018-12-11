Полиция проводит проверку Глушакова из-за угрозы убийством - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 16:10

    Полиция проводит проверку Глушакова из-за угрозы убийством

    На полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в ближайшее время может быть заведено дело из-за угрозы убийством.

    Соответствующее заявление на футболиста подала его жена Дарья, которая находится с ним в бракоразводном процессе.

    Сообщается, что Глушаков сказал ей: «Заказать твое убийство куда дешевле, чем платить алименты».

    Это фразу Дарья записала на диктофон и отправила в правоохранительные органы, которые в данный момент ведут проверку в отношении Глушакова, сообщает телеграм-канал «Спорт и сплетни».

    Напомним, что ранее футболист написал на жену заявление и обвинил ее в мошенничестве. Полузащитник «Спартака» не готов платить алименты своей супруге.

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