Килиан Мбаппе: Мы с Неймаром понимаем друг друга все лучше и лучше - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 16:34Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Килиан Мбаппе: Мы с Неймаром понимаем друг друга все лучше и лучше

    «ПСЖ» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой».

    Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о взаимодействии с бразильцем Неймаром.

    «Мы понимаем друг друга все лучше и лучше, – приводит слова 19-летнего француза официальный сайт УЕФА. – Во вторник он продемонстрирует свой уровень и поможет нам победить».

    Напомним, матч «Црвена Звезда» – «ПСЖ» пройдет 11 декабря на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало – 23:00 (мск).

    После пяти туров «ПСЖ» занимает второе место, отставая на одно очко от «Наполи». «Црвена Звезда» идет четвертой и имеет шанс опередить «Ливерпуль» в борьбе за выход в 1/16 финала Лиги Европы.

    #лига чемпионов#фк псж#фк црвена звезда#мбаппе килиан#неймар#лига 1#чемпионат сербии по футболу
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