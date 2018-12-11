Килиан Мбаппе: Мы с Неймаром понимаем друг друга все лучше и лучше

Футбол 11 декабря 2018 16:34 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой».

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о взаимодействии с бразильцем Неймаром.

«Мы понимаем друг друга все лучше и лучше, – приводит слова 19-летнего француза официальный сайт УЕФА. – Во вторник он продемонстрирует свой уровень и поможет нам победить».

Напомним, матч «Црвена Звезда» – «ПСЖ» пройдет 11 декабря на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало – 23:00 (мск).

После пяти туров «ПСЖ» занимает второе место, отставая на одно очко от «Наполи». «Црвена Звезда» идет четвертой и имеет шанс опередить «Ливерпуль» в борьбе за выход в 1/16 финала Лиги Европы.