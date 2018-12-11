Комбаров пропустил тренировку «Спартака»

Футбол 11 декабря 2018 17:51 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Защитник продолжает восстановление после травмы мышц бедра.

«Спартак» продолжает подготовку к матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», сообщает официальный сайт клуба.

Во вторник команда провела тренировку в Валенсии, куда прилетела после победы над «Анжи» (3:0) в премьер-лиге.

В занятии на поле не участвовал защитник Дмитрий Комбаров, который получил травму мышц бедра в первом матче ¼ финала Кубка России с «Уралом» (1:1). Он работал в тренажерном зале под руководством физиотерапевта.

В среду днем «Спартак» переедет в Кастельон и проведет в Вильярреале предматчевую тренировку на стадионе «Эстадио де ла Серамика».

Матч «Вильярреал» – «Спартак» пройдет 13 декабря. Начало – 20:55 (мск). Для выхода в 1/16 финала красно-белым нужно побеждать.