Комбаров пропустил тренировку «Спартака» - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 17:51Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

    Комбаров пропустил тренировку «Спартака»

    Защитник продолжает восстановление после травмы мышц бедра.

    «Спартак» продолжает подготовку к матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», сообщает официальный сайт клуба.

    Во вторник команда провела тренировку в Валенсии, куда прилетела после победы над «Анжи» (3:0) в премьер-лиге.

    В занятии на поле не участвовал защитник Дмитрий Комбаров, который получил травму мышц бедра в первом матче ¼ финала Кубка России с «Уралом» (1:1). Он работал в тренажерном зале под руководством физиотерапевта.

    В среду днем «Спартак» переедет в Кастельон и проведет в Вильярреале предматчевую тренировку на стадионе «Эстадио де ла Серамика».

    Матч «Вильярреал» – «Спартак» пройдет 13 декабря. Начало – 20:55 (мск). Для выхода в 1/16 финала красно-белым нужно побеждать.

    #лига европы#фк спартак#комбаров дмитрий#фк вильярреал#рпл#испанская примера#Футбол-Россия
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