Дмитрий Сенников: Думаю, что ничью как минимум «Локомотив» увезет - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 18:30Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Дмитрий Сенников: Думаю, что ничью как минимум «Локомотив» увезет

    Игра состоится сегодня, 11 декабря, в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников дал комментарий перед матчем бывшей команды с немецким «Шальке-04» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    "Надеюсь, что «Локомотив» справится. Но, к сожалению, команда в последнее время показывает нестабильную игру и положительного результата будет добиться очень сложно.

    Сложно сказать, какой будет счет, когда ты болеешь за команду. Я понимаю, что шансов немного, но думаю, что ничью как минимум «Локомотив» увезет", – цитирует Сенникова Sport24.ru.

    #Футбол-Россия#фк локомотив#фк шальке#сенников дмитрий#лига чемпионов
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