Дмитрий Сенников: Думаю, что ничью как минимум «Локомотив» увезет

Футбол 11 декабря 2018 18:30 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Игра состоится сегодня, 11 декабря, в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 по московскому времени.

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников дал комментарий перед матчем бывшей команды с немецким «Шальке-04» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Надеюсь, что «Локомотив» справится. Но, к сожалению, команда в последнее время показывает нестабильную игру и положительного результата будет добиться очень сложно.

Сложно сказать, какой будет счет, когда ты болеешь за команду. Я понимаю, что шансов немного, но думаю, что ничью как минимум «Локомотив» увезет", – цитирует Сенникова Sport24.ru.