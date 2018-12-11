Яя Туре и «Олимпиакос» расторгли контракт по обоюдному согласию - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 20:31Источник: ФК «Олимпиакос»

    Яя Туре и «Олимпиакос» расторгли контракт по обоюдному согласию

    Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт греческой команды.

    35-летний хавбек стал игроком «Олимпиакоса» на правах свободного агента в начале сентября. В составе греческой команды в текущем сезоне Туре принял участие в пяти играх, проведя на поле в общей сложности 222 минуты.

    «Яя являлся и остается важным членом семьи «Олимпиакоса». Клуб хотел бы поблагодарить его за все, что он сделал для «Олимпиакоса».

    Он уходит как друг, двери клуба всегда будут открыты для него. Наши пути обязательно пересекутся снова», – сообщает пресс-служба греческой команды.

    #чемпионат греции по футболу#фк олимпиакос#туре яя#Свершившиеся трансферы
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