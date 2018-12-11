Виктор Гончаренко: Без веры в себя и свою команду нельзя выходить на футбольное поле

Футбол 11 декабря 2018 20:39 Источник: ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о предстоящем заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

– Можете ли сказать, что поменялось в «Реале» после ухода Лопетеги?

– Если говорить о «Реале», это в любом случае очень высокий уровень независимо от того, в каком они состоянии, в каком турнире играют, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Тренер оказывает влияние на команду, но и тот вариант состава, и нынешний сильны. Понятно, что надо сделать все возможное. Что касается изменений, то, наверное, сейчас появилось больше молодых футболистов.

– Верите ли вы в успех в завтрашней игре?

– Без веры в себя и свою команду нельзя выходить на футбольное поле. Понятно, что мы приехали сюда с надеждой. Надежда умирает последней. Главная задача – чтобы в раздевалке после игры мы смело смотрели друг другу в глаза. Шансы могут быть с любыми соперниками. Надо их ждать и воспользоваться, если они представятся.

– Команда не смогла провести предматчевую тренировку на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Это проблема для вас?

– Не вижу никакой проблемы. И в чемпионате России мы не тренируемся на полях соперника. Тем более поле, которое нам предоставили, очень хорошего качества.

– Как себя чувствует Родриго Бекао? Есть ли вероятность, что завтра он выйдет на поле?

– Да, он готов играть.

Напомним, матч «Реал» – ЦСКА состоится завтра, 11 декабря в Мадриде и начнется в 20:55 по московскому времени.