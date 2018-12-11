Константин Кучаев: Играть с «Реалом», да еще на таком стадионе – это подарок судьбы - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 20:43Источник: ПФК ЦСКА

    Константин Кучаев: Играть с «Реалом», да еще на таком стадионе – это подарок судьбы

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев – о предстоящем заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

    – Не так много времени прошло с тех пор, как вы вернулись в общую группу. Насколько вы восстановились и полностью ли готовы?
    – Те, кто на 100 процентов не готов, не попадают в заявку и не играют. Думаю, что я готов и могу играть.

    – Матч на «Сантьяго Бернабеу» – большое событие для вас?
    – Конечно, играть с «Реалом», да еще на таком стадионе – это подарок судьбы. Понимаем, что соперник серьезный, и постараемся хорошо сыграть, попробуем набрать очки.

    – Можете сравнить нынешний «Реал» с тем, который вы обыграли в начале октября?
    – Думаю, что и тот «Реал», и этот похожи. Тот матч мы выиграли не без доли везения. Соперник выйдет предельно настроенным, несмотря на то, что они уже вышли в следующую стадию. Это очень сильная команда.

    Напомним, матч «Реал» – ЦСКА состоится завтра, 11 декабря в Мадриде и начнется в 20:55 по московскому времени.

    #Футбол-Россия#рпл#фк цска#фк реал мадрид#кучаев константин
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