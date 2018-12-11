Константин Кучаев: Играть с «Реалом», да еще на таком стадионе – это подарок судьбы

Футбол 11 декабря 2018 20:43 Источник: ПФК ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев – о предстоящем заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

– Не так много времени прошло с тех пор, как вы вернулись в общую группу. Насколько вы восстановились и полностью ли готовы?

– Те, кто на 100 процентов не готов, не попадают в заявку и не играют. Думаю, что я готов и могу играть.

– Матч на «Сантьяго Бернабеу» – большое событие для вас?

– Конечно, играть с «Реалом», да еще на таком стадионе – это подарок судьбы. Понимаем, что соперник серьезный, и постараемся хорошо сыграть, попробуем набрать очки.

– Можете сравнить нынешний «Реал» с тем, который вы обыграли в начале октября?

– Думаю, что и тот «Реал», и этот похожи. Тот матч мы выиграли не без доли везения. Соперник выйдет предельно настроенным, несмотря на то, что они уже вышли в следующую стадию. Это очень сильная команда.

Напомним, матч «Реал» – ЦСКА состоится завтра, 11 декабря в Мадриде и начнется в 20:55 по московскому времени.