Руслан Нигматуллин: Не стану утверждать, что «Вильярреал» сдастся без боя «Спартаку»

Футбол 11 декабря 2018 21:06 Источник: «Р-Спорт»

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин – о предстоящем матче «Спартака» с «Вильярреалом» в Лиге Европы.

«Дома «Спартаку» было бы проще. Поражением от «Рапида» красно-белые сильно испортили себе жизнь.

Тот факт, что испанцы недавно сменили тренера – это палка о двух концах. С одной стороны все плохо, но с другой – игроки будут сверхмотивированы. Сколько было случаев, когда команды выигрывали сразу после смены главного тренера. Не стану утверждать, что испанцы сдадутся без боя

«Спартак» тоже сменил тренера: теперь команда движется вперед от матча к матчу. Турнирная ситуация в их руках, но победить в Вильярреале будет очень сложно», – приводит слова Нигматуллина «Р-Спорт».

Напомним, матч «Вильярреал» – «Спартак» состоится в четверг, 13 декабря в Испании и начнется в 20:55 по московскому времени.