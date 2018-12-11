Руслан Нигматуллин: Не стану утверждать, что «Вильярреал» сдастся без боя «Спартаку» - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 21:06Источник: «Р-Спорт»

    Руслан Нигматуллин: Не стану утверждать, что «Вильярреал» сдастся без боя «Спартаку»

    Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин – о предстоящем матче «Спартака» с «Вильярреалом» в Лиге Европы.

    «Дома «Спартаку» было бы проще. Поражением от «Рапида» красно-белые сильно испортили себе жизнь.

    Тот факт, что испанцы недавно сменили тренера – это палка о двух концах. С одной стороны все плохо, но с другой – игроки будут сверхмотивированы. Сколько было случаев, когда команды выигрывали сразу после смены главного тренера. Не стану утверждать, что испанцы сдадутся без боя

    «Спартак» тоже сменил тренера: теперь команда движется вперед от матча к матчу. Турнирная ситуация в их руках, но победить в Вильярреале будет очень сложно», – приводит слова Нигматуллина «Р-Спорт».

    Напомним, матч «Вильярреал» – «Спартак» состоится в четверг, 13 декабря в Испании и начнется в 20:55 по московскому времени.

    #Футбол-Россия#лига европы#нигматуллин руслан#фк спартак#фк вильярреал
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