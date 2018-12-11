Дмитрий Селюк: Возможен ли вариант, при котором Туре окажется в России? Да, это возможно, почему нет

Футбол 11 декабря 2018 21:10 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 12 декабря, стало известно, что игрок покинул греческий "Олимпиакос" по обоюдному согласию сторон.

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, высказался о возможном переезде ивуарийского футболиста в чемпионат России.

"Возможен ли теоретически вариант, при котором Туре окажется в России? Да, это возможно, почему нет. Уверен, Яя не помешает ни одной команде. Это футболист серьезного уровня, выигравший в клубном футболе все, что возможно", – сказал Селюк в интервью Sport24.ru.

В текущем сезоне 35-летний Туре провел за греческий клуб 5 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

Ранее Туре выступал в составе "Барселоны" и "Манчестер Сити".