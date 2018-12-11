Дмитрий Селюк: Возможен ли вариант, при котором Туре окажется в России? Да, это возможно, почему нет - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 21:10Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Дмитрий Селюк: Возможен ли вариант, при котором Туре окажется в России? Да, это возможно, почему нет

    Сегодня, 12 декабря, стало известно, что игрок покинул греческий "Олимпиакос" по обоюдному согласию сторон.

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, высказался о возможном переезде ивуарийского футболиста в чемпионат России.

    "Возможен ли теоретически вариант, при котором Туре окажется в России? Да, это возможно, почему нет. Уверен, Яя не помешает ни одной команде. Это футболист серьезного уровня, выигравший в клубном футболе все, что возможно", – сказал Селюк в интервью Sport24.ru.

    В текущем сезоне 35-летний Туре провел за греческий клуб 5 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

    Ранее Туре выступал в составе "Барселоны" и "Манчестер Сити".

    #Футбол-Россия#РПЛ#туре яя#селюк дмитрий#фк олимпиакос#Возможные трансферы
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