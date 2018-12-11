«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро, но не станет продавать его зимой

Футбол 11 декабря 2018 21:19 Источник: Mundo Deportivo

«Барселона» не станет продавать нападающего Усмана Дембеле менее чем за 400 миллионов евро, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонцы не станут продавать 21-летнего француза в ближайшее трансферное окно, так как считают, что Дембеле станет ключевым игроком на пути к завоеванию трофея Лиги чемпионов.

В покупке нападающего заинтересованы английские «Арсенал» и «Челси», а также французский «Пари Сен-Жермен». Все три клуба рассчитывали выкупить права на футболиста за 140 миллионов евро, но в «Барсе» четко дали понять, что не будут вести переговоры по игроку до лета 2019 года.

Сообщается, что руководство сине-гранатовых оценили стоимость вингера в 400 миллионов евро.

Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года за 115 миллионов евро. В текущем сезоне Усман принял участие в 19 играх «Барселоны», в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.