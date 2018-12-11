«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро, но не станет продавать его зимой - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 21:19Источник: Mundo Deportivo

    «Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро, но не станет продавать его зимой

    «Барселона» не станет продавать нападающего Усмана Дембеле менее чем за 400 миллионов евро, сообщает El Mundo Deportivo.

    По информации издания, каталонцы не станут продавать 21-летнего француза в ближайшее трансферное окно, так как считают, что Дембеле станет ключевым игроком на пути к завоеванию трофея Лиги чемпионов.

    В покупке нападающего заинтересованы английские «Арсенал» и «Челси», а также французский «Пари Сен-Жермен». Все три клуба рассчитывали выкупить права на футболиста за 140 миллионов евро, но в «Барсе» четко дали понять, что не будут вести переговоры по игроку до лета 2019 года.

    Сообщается, что руководство сине-гранатовых оценили стоимость вингера в 400 миллионов евро.

    Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года за 115 миллионов евро. В текущем сезоне Усман принял участие в 19 играх «Барселоны», в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

    #испанская примера#фк барселона#дембеле усман
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