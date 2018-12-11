«Барселона» – «Тоттенхэм». Месси, Пике и Бускетс остались в запасе - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 22:00Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Барселона» – «Тоттенхэм». Месси, Пике и Бускетс остались в запасе

    Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу" и стартует в 23:00 по московскому времени.

    Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Тоттенхэма" на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Барселона»: Силлессен, Семеду, Вермален, Миранда, Лангле, Ракитич, Артур, Аленья, Дембеле, Коутиньо, Мунир.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс, Уокер-Питерс, Сиссоко, Ериксен, Алли, Сон, Кейн.

    На данный момент "Барселона" занимает 1-е место в группе В, набрав после пяти матчей 13 очков. У "Тоттенхэма" 7 баллов и 2-я позиция.

    #лига чемпионов#фк барселона#фк тоттенхэм
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