«Барселона» – «Тоттенхэм». Месси, Пике и Бускетс остались в запасе

Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу" и стартует в 23:00 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Тоттенхэма" на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Барселона»: Силлессен, Семеду, Вермален, Миранда, Лангле, Ракитич, Артур, Аленья, Дембеле, Коутиньо, Мунир.
«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс, Уокер-Питерс, Сиссоко, Ериксен, Алли, Сон, Кейн.
На данный момент "Барселона" занимает 1-е место в группе В, набрав после пяти матчей 13 очков. У "Тоттенхэма" 7 баллов и 2-я позиция.