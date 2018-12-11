Футбол 11 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

«Барселона» – «Тоттенхэм». Месси, Пике и Бускетс остались в запасе

Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу" и стартует в 23:00 по московскому времени.