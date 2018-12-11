«Монако» – «Боруссия». Стартовые составы - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 002-й тайм
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    ХК Тамбов
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    2-й тайм
    Галатасарай
    Порту
    1
    3
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Монако
    Боруссия Д
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Барселона
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Интер М
    ПСВ Эйндховен
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Ливерпуль
    Наполи
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Црвена Звезда
    ПСЖ
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Брюгге
    Атлетико М
    0
    0
    • Футбол11 декабря 2018 22:07Источник: «Советский спорт»

    «Монако» – «Боруссия». Стартовые составы

    В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Монако» на своем поле сыграет с дортмундской «Боруссией».

    Стали известны стартовые составы команд.

    «Монако»: Бенальо, Тилеманс, Фалькао (К), Аин-Беннассер, Раджи, Глик, Бадьяшиль, Диоп, Хенрикс, Масссенжо, Бьянкон

    «Боруссия»: Хитц, Диалло, Хакими, Гетце (К), Дауд, Филипп, Пулишич, Шмельцер, Вайгль, Топрак

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустит игру из-за гриппа.

    Напомним, матч состоится сегодня, 11 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

    #лига чемпионов#фк монако#фк боруссия дортмунд
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта