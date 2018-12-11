«Монако» – «Боруссия». Стартовые составы

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Монако» на своем поле сыграет с дортмундской «Боруссией».
Стали известны стартовые составы команд.
«Монако»: Бенальо, Тилеманс, Фалькао (К), Аин-Беннассер, Раджи, Глик, Бадьяшиль, Диоп, Хенрикс, Масссенжо, Бьянкон
«Боруссия»: Хитц, Диалло, Хакими, Гетце (К), Дауд, Филипп, Пулишич, Шмельцер, Вайгль, Топрак
Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустит игру из-за гриппа.
Напомним, матч состоится сегодня, 11 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.