«Локомотив» проиграл «Шальке» и остался без еврокубковой весны

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» в Гельзенкирхене проиграл «Шальке» со счетом 0:1.
У победителей встречи единственный мяч на 91-й минуте забил полузащитник Алессандро Шопф.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
В параллельной игре группы D португальский «Порту» на выезде переиграл турецкий «Галатасарай» – 3:2.
Таким образом, «Порту» с 16 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположился «Шальке» (11 очков), обе команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место занял «Галатасарай» (4) и сыграет в Лиге Европы, четвертое – «Локомотив» (3), который остался без еврокубковой весны.
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа D. 6-й тур
«Шальке» – «Локомотив» – 1:0 (0:0)
Гол: Шопф, 90+1
«Шальке»: Ферманн, Налдо, Мендиль (Баба, 16), Настасич, Стамбули, Маскарель, Голлер (Харит, 59), Сердар, Шопф, Коноплянка, Тойхерт (Кутуджу, 72)
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Ал. Миранчук, Баринов, Крыховяк, Денисов, Эдер (Ан. Миранчук, 46), Фарфан (Смолов, 80)
Предупреждения: Сердар, 27; Голлер, 45+3; Стамбули, 87 – Денисов, 45+1; Хеведес, 65; Фарфан, 80