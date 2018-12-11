«Локомотив» проиграл «Шальке» и остался без еврокубковой весны

Футбол 11 декабря 2018 22:50 Источник: «Советский спорт»

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» в Гельзенкирхене проиграл «Шальке» со счетом 0:1.

У победителей встречи единственный мяч на 91-й минуте забил полузащитник Алессандро Шопф.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельной игре группы D португальский «Порту» на выезде переиграл турецкий «Галатасарай» – 3:2.

Таким образом, «Порту» с 16 очками занял первое место в квартете, на второй строчке расположился «Шальке» (11 очков), обе команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место занял «Галатасарай» (4) и сыграет в Лиге Европы, четвертое – «Локомотив» (3), который остался без еврокубковой весны.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа D. 6-й тур

«Шальке» – «Локомотив» – 1:0 (0:0)

Гол: Шопф, 90+1

«Шальке»: Ферманн, Налдо, Мендиль (Баба, 16), Настасич, Стамбули, Маскарель, Голлер (Харит, 59), Сердар, Шопф, Коноплянка, Тойхерт (Кутуджу, 72)

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Ал. Миранчук, Баринов, Крыховяк, Денисов, Эдер (Ан. Миранчук, 46), Фарфан (Смолов, 80)

Предупреждения: Сердар, 27; Голлер, 45+3; Стамбули, 87 – Денисов, 45+1; Хеведес, 65; Фарфан, 80