Болельщики «Локомотива» установили клубный рекорд посещаемости гостевых встреч в еврокубках

Футбол 11 декабря 2018 23:33 Источник: ФК «Локомотив»

Болельщики московского «Локомотива» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке» (0:1) установили рекорд посещаемости на выездных матчах команды в еврокубках.

«Около тысячи человек сегодня было на гостевом секторе в Гельзенкирхине, еще несколько сотен болели на центральных трибунах. Это новый еврокубковый рекорд. Мы слышали и видели вас всю игру, спасибо», – сообщает пресс-служба железнодорожников.

Около тысячи человек сегодня было на гостевом секторе в Гельзенкирхине, ещё несколько сотен болели на центральных трибунах. Это новый еврокубковый рекорд.

Мы слышали и видели вас всю игру, спасибо! #ЖелезноВместе pic.twitter.com/I8tjdLPTJv — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 11 декабря 2018 г.

Напомним, «Локомотив» с тремя очками занял четвертое место в группе D и остались без еврокубковой весны.