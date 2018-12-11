Болельщики «Локомотива» установили клубный рекорд посещаемости гостевых встреч в еврокубках - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 23:33Источник: ФК «Локомотив»

    Болельщики «Локомотива» установили клубный рекорд посещаемости гостевых встреч в еврокубках

    Болельщики московского «Локомотива» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке» (0:1) установили рекорд посещаемости на выездных матчах команды в еврокубках.

    «Около тысячи человек сегодня было на гостевом секторе в Гельзенкирхине, еще несколько сотен болели на центральных трибунах. Это новый еврокубковый рекорд. Мы слышали и видели вас всю игру, спасибо», – сообщает пресс-служба железнодорожников.

    Напомним, «Локомотив» с тремя очками занял четвертое место в группе D и остались без еврокубковой весны.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк локомотив#фк шальке
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