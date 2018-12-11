Доменико Тедеско: Мы контролировали игру, но лучший момент был у «Локомотива»

Футбол 11 декабря 2018 23:34 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Гельзенкирхене.

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско прокомментировал домашнюю победу над московским «Локомотивом» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы рады этой победе, доказали, что заслуженно вышли в плей-офф. В первом тайме мы контролировали мяч и игру, но лучший момент был у «Локомотива». Нам не хватало смелости, чтобы идти в обводку на флангах. После перерыва мы проявили характер против соперника, который садился все глубже и глубже».

В первом матче у нас было намного больше проблем. Не удавалось нейтрализовать Фернандеша, которого сегодня не было. Но в то же время не было и Фарфана со Смоловым. В первом матче нам повезло, но сегодня мы победили заслуженно" – цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, российский клуб занял последнее, 4-е место в группе D и остался без еврокубков. С третьего места в Лигу Европы вышел турецкий "Галатасарай", а "Порту" и "Шальке" отправились в 1/8 финала Лиги чемпионов.