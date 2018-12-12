Анатолий Бышовец – о «Локомотиве»: В такой группе занимать четвертое место очень огорчительно - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 00:01Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Анатолий Бышовец – о «Локомотиве»: В такой группе занимать четвертое место очень огорчительно

    Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец дал комментарий после поражения московского «Локомотива» от немецкого «Шальке» (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Напомним, российский клуб занял последнее, 4-е место в группе D и остался без еврокубков. С третьего места в Лигу Европы вышел турецкий "Галатасарай", а "Порту" и "Шальке" отправились в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    "Я думаю, что двух мнений здесь быть не может. У игроков и у болельщиков, я уверен, существует чувство неудовлетворенности. В такой группе занимать четвертое место, конечно же, очень огорчительно. Думаю, что это напрямую связано с неудачным стартом «Локомотива» в чемпионате России.

    Но внутренние задачи «Локомотива», с его потенциалом игроков, выполнимы. Вполне естественно, что команда сейчас находится в зоне еврокубков. Но игры в европейских турнирах, что в прошлом году, что в этом, оставляют желать лучшего.

    Прошлый год был очень энергозатратным, поэтому «Локомотиву» нужны были трансферы, для того, чтобы удлинить скамейку. Крыховяк – хорошее приобретение. Что касается Смолова, то мне кажется, что ему все-таки не удалось выйти на свой уровень. Да и травмы тоже в какой-то степени помешали. В этой связи надо говорить, что «Локомотив» не решил стоящие перед командой задачи. Им по-прежнему не удается решить вопросы атаки. Атака остается большой проблемой, и сегодняшний матч это в очередной раз доказал", – сказал Бышовец, чьи слова приводит Sport24.ru.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк локомотив#фк шальке#бышовец анатолий
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