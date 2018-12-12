Олег Кононов: Не могу сказать, что смена тренера в «Вильярреале» – определяющий момент - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 00:25Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

    Олег Кононов: Не могу сказать, что смена тренера в «Вильярреале» – определяющий момент

    Напомним, накануне испанский клуб сменил Хавьера Калеху на Луиса Гарсию Пласу.

    Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов считает, что смена тренера в «Вильярреале» повлияет на некоторые детали матча.

    «Будет сложнее предугадать состав и тактическое построение соперника. Но не могу сказать, что это определяющий момент. Сложности неизбежны, и все же отталкиваться нам следует в первую очередь от самих себя.

    Практиковал такой подход во всех клубах, где работал. Если заставим соперника играть «от нас» – добьемся цели. Поэтому настраиваемся выполнять собственные тактические наработки. Это очень важно», – цитирует специалиста телеканала "Матч ТВ".

    «Вильерреал» примет на домашней арене «Спартак» 13 декабря. Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы стартует в 20.55 мск.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк спартак#фк вильярреал#кононов олег
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