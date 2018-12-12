Олег Кононов: Не могу сказать, что смена тренера в «Вильярреале» – определяющий момент

Футбол 12 декабря 2018 00:25 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

Напомним, накануне испанский клуб сменил Хавьера Калеху на Луиса Гарсию Пласу.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов считает, что смена тренера в «Вильярреале» повлияет на некоторые детали матча.

«Будет сложнее предугадать состав и тактическое построение соперника. Но не могу сказать, что это определяющий момент. Сложности неизбежны, и все же отталкиваться нам следует в первую очередь от самих себя.

Практиковал такой подход во всех клубах, где работал. Если заставим соперника играть «от нас» – добьемся цели. Поэтому настраиваемся выполнять собственные тактические наработки. Это очень важно», – цитирует специалиста телеканала "Матч ТВ".

«Вильерреал» примет на домашней арене «Спартак» 13 декабря. Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы стартует в 20.55 мск.