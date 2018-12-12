Илья Геркус: Анализировать пять поражений в ЛЧ будем позже. Сейчас же преобладают разочарование и опустошение - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 00:34Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

    Илья Геркус: Анализировать пять поражений в ЛЧ будем позже. Сейчас же преобладают разочарование и опустошение

    Встреча прошла в Гельзенкирхене.

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился эмоциями после поражения от немецкого «Шальке» (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.

    "Сегодня все было в наших руках. Но, как и в московском матче с «Шальке», соперник вырвал победу в самой концовке. В итоге прощаемся с футбольным 2018-м не в самом хорошем еврокубковом настроении. Анализировать пять поражений в Лиге чемпионов будем позже. Сейчас же преобладают разочарование и опустошение", – написал Геркус в своем Instagram.

    Напомним, российский клуб занял последнее, 4-е место в группе D и остался без еврокубков. С третьего места в Лигу Европы вышел турецкий "Галатасарай", а "Порту" и "Шальке" отправились в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    #лига чемпионов#фк локомотив#фк шальке#геркус илья#Футбол-Россия
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