Илья Геркус: Анализировать пять поражений в ЛЧ будем позже. Сейчас же преобладают разочарование и опустошение

Футбол 12 декабря 2018 00:34 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Гельзенкирхене.

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился эмоциями после поражения от немецкого «Шальке» (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Сегодня все было в наших руках. Но, как и в московском матче с «Шальке», соперник вырвал победу в самой концовке. В итоге прощаемся с футбольным 2018-м не в самом хорошем еврокубковом настроении. Анализировать пять поражений в Лиге чемпионов будем позже. Сейчас же преобладают разочарование и опустошение", – написал Геркус в своем Instagram.

Напомним, российский клуб занял последнее, 4-е место в группе D и остался без еврокубков. С третьего места в Лигу Европы вышел турецкий "Галатасарай", а "Порту" и "Шальке" отправились в 1/8 финала Лиги чемпионов.