«Боруссия» Д обыграла «Монако» в ЛЧ, «Атлетико» и «Брюгге» поделили очки

Футбол 12 декабря 2018 00:54 Источник: «Советский спорт»

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Монако» – 2:0.

У победителей встречи дубль оформил Рафаэл Геррейру, забивший мячи на 15-й и 88-й минутах.

В параллельной игре группы А мадридский «Атлетико» не смог обыграть бельгийский «Брюгге» – 0:0.

«Боруссия» с 13 очками вышла в лидеры квартета, на второй строчке расположился «Атлетико» (13 очков), обе команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место занял «Брюгге» (6) и сыграет с Лиге Европы, четвертое – «Монако» (1), который остался без еврокубковой весны.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа А. 6-й тур

«Монако» (Монако) – «Боруссия» (Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: Геррейру, 15, 88

«Монако»: Бенальо, Бадиашиле, Глик, Раджи, Хенрихс, Диоп, Тилеманс, Массанго (Тюрам-Ульен, 69), Аит-Беннассер, Бьянконе (Серрано, 78), Фалькао (Силла, 64).

«Боруссия»: Хитц, Диалло, Топрак, Шмельцер, Геррейру (Серхио Гомес, 90), Вайгль, Дауд (Вольф, 76), Гетце, Пулишич, Хакими, Филипп (Пако Алькасер, 79).

Предупреждения: Фалькао (21), Раджи (27), Тилеманс (32), Дауд (49), Вайгль (68), Диоп (78).

«Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания) – 0:0

«Брюгге»: Хорват, Пулен, Мехеле, Денсвил, Вормер, Ванакен (Ритс, 90), Амрабат, Накамба, Уэсли, Опенда (Схрейверс, 74), Нгонж (Луан Перес, 69).

«Атлетико»: Облак, Монтеро, Годин, Арьяс, Сауль, Парти (Калинич, 68), Родри Эрнандес, Коке, Лемар, Желсон Мартинш (Корреа, 60), Гризманн.

Предупреждения: Монтеро (20), Сауль (48), Денсвил (56), Годин (57), Амрабат (76).