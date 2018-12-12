«Барселона» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Интер» отправился в Лигу Европы

Футбол 12 декабря 2018 00:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Футболисты "Барселоны" разошлись миром в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:1).

На 7-й минуте хавбек каталонского клуба Усман Дембеле вывел хозяев вперед. Сравнял счет в концовке встречи бразилец Лукас Моура (85).

Таким образом, "Барселона", набрав 14 очков, возглавила группу В и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. "Тоттенхэм", опередив "Интер" по дополнительным показателям, также сыграет на этой стадии турнира.

Напомним, миланский клуб сыграл на выезде вничью (1:1) с ПСВ и отправился в 1/16 финала Лиги Европы.