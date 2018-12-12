«ПСЖ» разгромил «Црвену Звезду» и с первого места вышел в плей-офф ЛЧ - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 01:01Источник: «Советский спорт»

    «ПСЖ» разгромил «Црвену Звезду» и с первого места вышел в плей-офф ЛЧ

    В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Црвену Звезду» со счетом 4:1.

    У победителей встречи голами отметились Эдинсон Кавани (9-я минута), Неймар (40), Маркиньос (74) и Килиан Мбаппе (90+2), а у хозяев поля единственный мяч забил Марко Гобелич (56).

    В параллельной игре группы С «Ливерпуль» обыграл «Наполи» с минимальным счетом – 1:0.

    «ПСЖ» с 11 очками вышел в лидеры квартета, на второй строчке расположился «Ливерпуль» (9 очков), обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место занял «Наполи» (9) и сыграет в Лиге Европы, четвертое – «Црвена Звезда», которая осталась без еврокубковой весны.

    Лига чемпионов
    Групповой этап
    Группа С. 6-й тур

    «Црвена Звезда» (Сербия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 1:4 (0:2)

    Голы: Гобелич, 56 – Кавани, 9; Неймар, 40; Мааркиньос, 74; Мбаппе, 90+2

    «Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Родич, Стойкович, Йованчич, Гобелич, Марин (Йовелич, 86), Чаушич, Симич (Эбесилио, 72), Павков (Боачи, 72), Бен-Набуан.

    «Пари Сен-Жермен»: Буффон, Тиаго Силва, Маркиньос, Бернат, Кимпембе, Ди Мария (Дракслер, 88), Верратти (Рабьо, 83), Керер, Неймар, Кавани, Мбаппе.

    Предупреждения: Борян, 10; Павков, 28; Стойкович, 78; Гобельич, 87 – Керер, 29; Бернат, 62

    #лига чемпионов#фк псж#фк црвена звезда
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