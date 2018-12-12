«ПСЖ» разгромил «Црвену Звезду» и с первого места вышел в плей-офф ЛЧ

Футбол 12 декабря 2018 01:01 Источник: «Советский спорт»

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Црвену Звезду» со счетом 4:1.

У победителей встречи голами отметились Эдинсон Кавани (9-я минута), Неймар (40), Маркиньос (74) и Килиан Мбаппе (90+2), а у хозяев поля единственный мяч забил Марко Гобелич (56).

В параллельной игре группы С «Ливерпуль» обыграл «Наполи» с минимальным счетом – 1:0.

«ПСЖ» с 11 очками вышел в лидеры квартета, на второй строчке расположился «Ливерпуль» (9 очков), обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место занял «Наполи» (9) и сыграет в Лиге Европы, четвертое – «Црвена Звезда», которая осталась без еврокубковой весны.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа С. 6-й тур

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 1:4 (0:2)

Голы: Гобелич, 56 – Кавани, 9; Неймар, 40; Мааркиньос, 74; Мбаппе, 90+2

«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Родич, Стойкович, Йованчич, Гобелич, Марин (Йовелич, 86), Чаушич, Симич (Эбесилио, 72), Павков (Боачи, 72), Бен-Набуан.

«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Тиаго Силва, Маркиньос, Бернат, Кимпембе, Ди Мария (Дракслер, 88), Верратти (Рабьо, 83), Керер, Неймар, Кавани, Мбаппе.

Предупреждения: Борян, 10; Павков, 28; Стойкович, 78; Гобельич, 87 – Керер, 29; Бернат, 62